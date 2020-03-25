لأول مرة في تاريخ الاحتلال.. رئيس الكنيست يعلن استقالته من منصبه

وكالات:

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، الأربعاء، استقالته من منصبه في أعقاب قرار محكمة العدل العليا عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس التشريعي، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وهذه أول مرة يستقيل فيها رئيس الكنيست من منصبه في تاريخ إسرائيل، حيث تعقب قرار المحكمة العليا إجباره على عقد جلسة لمناقشة تعيين بديل عنه كرئيس للكنيست من حزب "كحول لافان"، فيما يهدد حزب الليكود بأن الإطاحة بإدلشتاين، وهو أحد أعضائه، ستقود إلى انتخابات رابعة.

وفي وقت سابق، غرد إدلشتاين عبر تويتر: "مع كل احترامي، ليس بوسعي أن أوافق على الإنذار الموجه إلي والبرلمان الإسرائيلي لعقد دورة البرلمان في موعد لا يتخطى الـ 25 من مارس".

وأصر رئيس الكنيست المستقيل على أن تحديد جدول أعمال البرلمان جزء من صلاحياته، وليس من صلاحيات المحكمة.

ووفق مراقبون، فإن تنحي إدلشتاين عن رئاسة الكنيست ستضعف موقع نتنياهو الذي يواجه ملاحقة قضائية بتهم الفساد، والذي تم تكليف منافسه بيني جانتس بتشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات التي جرت يوم 2 مارس الجاري.