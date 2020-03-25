أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الجيش السوداني: ترتيبات لنقل جثمان وزير الدفاع إلى الخرطوم لتشييعه بمراسم عسكرية

08:43 ص الأربعاء 25 مارس 2020
الجيش السوداني: ترتيبات لنقل جثمان وزير الدفاع إلى الخرطوم لتشييعه بمراسم عسكرية

جمال الدين عمر

الخرطوم - (أ ش أ):

قالت القوات المسلحة السودانية، إن السلطات تباشر ترتيبات نقل جثمان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إلى الخرطوم ليتم تشييعه بمراسم عسكرية رسمية.

وأضافت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن "وزير الدفاع استشهد إثر ذبحة صدرية بدولة جنوب السودان، وهو يؤدي الواجب بمفاوضات السلام"، لافتة إلى تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة.

وأوضحت أن الفريق أول ركن جمال الدين عمر، توفي صباح اليوم، بعد أن أكمل يومه أمس في المفاوضات بصورة اعتيادية حتى العاشرة مساء.

هذا المحتوى من

جمال الدين عمر الجيش السوداني تشييع جثمان مراسم عسكرية

الخبر التالى:

إسرائيل على موعد مع المزيد من القيود بعد اقتراب حالات الإصابة بكورونا إلى 2000

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 402

    عدد المصابين

  • 80

    عدد المتعافين

  • 20

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 409017

    عدد المصابين

  • 106593

    عدد المتعافين

  • 18245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان