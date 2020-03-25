أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزير الصحة الكويتي: 4 حالات شفاء جديدة من (كورونا) بإجمالي 43 حالة حتى الآن

07:58 ص الأربعاء 25 مارس 2020
وزير الصحة الكويتي: 4 حالات شفاء جديدة من (كورونا) بإجمالي 43 حالة حتى الآن

الدكتور باسل الصباح

الكويت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هم مواطنان كويتيان ووافدان، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من الفيروس، مضيفًا أنه سيتم نقل الحالات الأربع إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من الجنسيتين الهندية والفلبينية المخالطين لحالة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 191 حالة حتى يوم أمس.

هذا المحتوى من

الكويت حالات شفاء كورونا فيروس كورونا باسل الصباح

الخبر التالى:

روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 402

    عدد المصابين

  • 80

    عدد المتعافين

  • 20

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 409017

    عدد المصابين

  • 106593

    عدد المتعافين

  • 18245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة وزير الدفاع السوداني إثر أزمة قلبية