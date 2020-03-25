ماليزيا تسعى للحصول على مساعدة طبية من الإمارات لمواجهة تفشي كورونا

كوالالمبور - (أ ش أ):

أعلنت ماليزيا أنها تسعى للحصول على مساعدة طبية من الإمارات العربية المتحدة في مجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، قوله إن كوالالمبور تسعى من خلال وزارته للحصول على مساعدة طبية من الإمارات العربية المتحدة في مجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن خلال العلاقات الوثيقة بين ماليزيا والإمارات، أكد هشام الدين أنه قد تحدث مع الحكومة الإماراتية عن المعدات الطبية اللازمة والضرورية منها، معرباً عن ثقته أن الإمارات لديها قدرات عديدة يمكن أن تستفيد منها ماليزيا في هذا المجال.

وأكد الوزير الماليزي أن الإمارات مستعدة لمد العون بكافة أشكاله، مضيفا "أياً كان شكله فهم مستعدون لمساعدتنا.. معدات طبية ضرورية أو لازمة، فهم سيساعدوننا ويردون علينا رداً إيجابياً جداً وينتظروننا لبدء تفاوض حول هذا الشأن".

وأفاد بأنه سيعلن آخر التطورات من وقت لآخر، مؤكداً أن المساعدة التي تتلقاها ماليزيا لاحقاً، سيتم توزيعها إلى الأطراف المعنية.

وفي وقت سابق، أكد سفير الإمارات العربية المتحدة في ماليزيا خالد غانم الغيث استعداد حكومة بلاده للتعاون مع ماليزيا في مكافحة الكوفيد-19، وذلك باعتبار دولة الإمارات من الدول الرائدة للتصدي لانتشار الفيروس، بشهادة من منظمة الصحة العالمية.