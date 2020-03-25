اتفاق بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين على خطة تحفيزية للاقتصاد
واشنطن - (د ب أ):
أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، صباح اليوم الأربعاء عن توصل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين لاتفاق بشأن خطة تحفيزية لمكافحة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إريك أويلاند، المستشار بالبيت الأبيض، إنه يأمل في تعميم نص مشروع القرار صباح اليوم.
ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
402
عدد المصابين
-
80
عدد المتعافين
-
20
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
409017
عدد المصابين
-
106593
عدد المتعافين
-
18245
عدد الوفيات
إعلان