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اتفاق بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين على خطة تحفيزية للاقتصاد

07:51 ص الأربعاء 25 مارس 2020
اتفاق بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين على خطة تحفيزية للاقتصاد

ميتش ماكونيل

واشنطن - (د ب أ):

أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، صباح اليوم الأربعاء عن توصل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين لاتفاق بشأن خطة تحفيزية لمكافحة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إريك أويلاند، المستشار بالبيت الأبيض، إنه يأمل في تعميم نص مشروع القرار صباح اليوم.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.

ميتش ماكونيل مجلس الشيوخ الأمريكي البيت الأبيض فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي

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