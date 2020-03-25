وسائل إعلام روسية تحذر من تسونامي "مدمر" بعد زلزال قبالة جزر الكوريل
موسكو - (د ب أ):
حذرت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الأربعاء من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) "مدمرة" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8درجة على مقياس ريختر ضرب جزر الكوريل الروسية.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلت عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال قوته 7.5 درجة ومركزه على عمق 60 كيلومترا تحت سطح الأرض وعلى بعد 219 كيلومترا جنوب شرقي جزر الكوريل.
وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية أن الزلزال ربما يتسبب في حدوث تغيرات طفيفة على مستوى سطح البحر في اليابان ، دون أضرار متوقعة.
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