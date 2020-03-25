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صرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ أول أبريل

03:59 ص الأربعاء 25 مارس 2020
صرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ أول أبريل

وزير القوى العاملة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الكيميائي عادل مكي، وكيل مديرية القوى العاملة في كفر الشيخ، الثلاثاء، صرف الإعانات الأستثنائية للعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة، في الأول من شهر إبريل المقبل.

وأكد وكيل مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الإعانات الأستثنائية للعمالة غير المنتظمة، سوف تصرف لعدد 1700 عامل، مسجلين لدى وحدة الرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، بالمديرية، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وفق توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان.

ولفت إلى أنه جرى تحديد موعد صرف الإعانات الأستثنائية المشار إليه، بسبب عملية الروتين الإداري الخاص بتحويل المبلغ من البنك للبريد، ويصرف العامل المسجل على قاعدة البيانات لدى وحدة الرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، من مكتب البريد من خلال فيزا بريدية.

وقال مكي، إن شروط الإعانة الأستثنائية 500 جنيه، من يعملون في مجالات الزراعة، والصيد، والمقاولات، والمناجم، والمحاجر، والتسجيل على قاعدة بيانات العمالة الغير منتظمة يكون الكترونيًا عبر موقع الوزارة http://www.manpower.gov.eg، لإجراء الأبحاث عنهم لبيان أحقيتهم بصرف الإعانة من عدمه.
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