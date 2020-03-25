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مادورو: 91 إصابة بكورونا في فنزويلا بعد تسجيل 7 حالات إضافية

03:21 ص الأربعاء 25 مارس 2020
مادورو: 91 إصابة بكورونا في فنزويلا بعد تسجيل 7 حالات إضافية

نيكولاس مادورو

كاراكاس - (د ب أ):

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف مادورو أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 91 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

نيكولاس مادورو فنزويلا فيروس كورونا

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