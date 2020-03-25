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نيويورك تعتزم إطلاق سراح 300 سجين وسط تفشي كورونا

02:47 ص الأربعاء 25 مارس 2020
نيويورك تعتزم إطلاق سراح 300 سجين وسط تفشي كورونا

عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو

نيويورك - (د ب أ):

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن مدينته ستتحرك لإطلاق سراح نحو 300 سجين بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وأضاف دي بلاسيو في مؤتمر صحفي أن من سيشملهم قرار الإفراج هم نزلاء في المدينة مدانون بارتكاب جنح وجرائم غير عنيفة ولم يتبق على انقضاء أحكامهم سوى أقل من عام.

وأوضح أن مدينة نيويورك لديها حاليا نحو 15 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما يمثل ثلث إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، إلى جانب 131 وفاة في أكبر مدينة أمريكية.

عمدة نيويورك فيروس كورونا بيل دي بلاسيو إطلاق سراح سجناء

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