الصحة العالمية: مصر رصدت مبلغًا ضخمًا لمواجهة كورونا.. وعلى الشعب تحمل المسؤولية

كتب - محمود علي:

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الحكومة المصرية من الدول القليلة التي رصدت مبلغًا ضخمًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بقيمة 100 مليار جنيه.

وأضاف جبور، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى" في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن مصر نفَّذت الإجراءات الاحترازية بطريقة علمية، وعلى المصريين تحمل المسؤولية.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بأنه حال الالتزام بتعليمات الدولة سيحدث انخفاض في عدد الإصابات بعد أسبوعَين، معقبًا: "مصر في مفترق الطريق والمسؤولية في يد الشعب".​