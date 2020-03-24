أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بيلوسي: يمكن التوصل لاتفاق اليوم حول حزمة التحفيز لمواجهة كورونا

08:25 م الثلاثاء 24 مارس 2020
بيلوسي: يمكن التوصل لاتفاق اليوم حول حزمة التحفيز لمواجهة كورونا

نانسي بيلوسي

واشنطن - ( د ب أ )

أعربت اليوم الثلاثاء رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي عن اعتقادها فى إمكانية التوصل إليوم إلى اتفاق حول حزمة التحفيز المالى لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنها غير متأكدة من مدى السرعة التى سيتعامل بها مجلس الشيوخ مع الحزمة .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسى قولها فى تصريحات لقناة " إم إس إن بى سى " التلفزيونية الأمريكية اليوم فى واشنطن إنه من غير الواضح مدى سرعة إجراء تصويت فى مجلس الشيوخ نظرا للحاجة إلى وضع صياغة نهائية لمشروع القرار .

وأضافت بيلوسى أنها علمت أن هناك احتمالا بأن يصوت مجلس الشيوخ غدا على الحزمة إذا تم اليوم التوصل إلى اتفاق ، موضحة أنها تسعى للحصول على موافقة بالإجماع على صفقة التحفيز المالى في مجلس النواب .

وكان خلاف قد دب أمس الاثنين بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي حولة حزمة التحفيز التى تبلغ قيمتها تريليونى دولار .

وسادت حالة من التشكك حول حزمة الانقاذ المقترحة بعد ساعات من رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير حزمة التحفيز الهائلة في تصويت مساء أمس الأول الأحد.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكى واشنطن فيروس كورونا

الخبر التالى:

واشنطن بوست: كيف استغل الزعماء والسياسيون أزمة كورونا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 402

    عدد المصابين

  • 80

    عدد المتعافين

  • 20

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 409017

    عدد المصابين

  • 18245

    عدد المتعافين

  • 106593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 36 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة سيدة من الإسكندرية​