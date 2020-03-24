بيلوسي: يمكن التوصل لاتفاق اليوم حول حزمة التحفيز لمواجهة كورونا

واشنطن - ( د ب أ )

أعربت اليوم الثلاثاء رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي عن اعتقادها فى إمكانية التوصل إليوم إلى اتفاق حول حزمة التحفيز المالى لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنها غير متأكدة من مدى السرعة التى سيتعامل بها مجلس الشيوخ مع الحزمة .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسى قولها فى تصريحات لقناة " إم إس إن بى سى " التلفزيونية الأمريكية اليوم فى واشنطن إنه من غير الواضح مدى سرعة إجراء تصويت فى مجلس الشيوخ نظرا للحاجة إلى وضع صياغة نهائية لمشروع القرار .

وأضافت بيلوسى أنها علمت أن هناك احتمالا بأن يصوت مجلس الشيوخ غدا على الحزمة إذا تم اليوم التوصل إلى اتفاق ، موضحة أنها تسعى للحصول على موافقة بالإجماع على صفقة التحفيز المالى في مجلس النواب .

وكان خلاف قد دب أمس الاثنين بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي حولة حزمة التحفيز التى تبلغ قيمتها تريليونى دولار .

وسادت حالة من التشكك حول حزمة الانقاذ المقترحة بعد ساعات من رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير حزمة التحفيز الهائلة في تصويت مساء أمس الأول الأحد.