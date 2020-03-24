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الولايات المتحدة تسجل 600 وفاة و50 ألف إصابة بفيروس كورونا

08:13 م الثلاثاء 24 مارس 2020
الولايات المتحدة تسجل 600 وفاة و50 ألف إصابة بفيروس كورونا

العالم يواجه فيروس كورونا

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس التاجي (كوفيد-19) إلى 600 وفاة، وأكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس المتحور، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دولة لم تُبنى للإغلاق، وذلك في رد على ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بالإغلاق على غرار دول كبريطانيا وإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في تصريح نقلته وكالة رويترز إن أي دولة يمكن تدميرها بقرار الإغلاق، وذلك دفاعا عن عدم اتخاذ القرار من الإدارة الأمريكية، في ظل ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى ما يقارب 50 ألف حالة.

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