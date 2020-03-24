الصحة البريطانية: افتتاح مستشفى مؤقت بسعة 4 آلاف سرير لمواجهة كورونا
وكالات
أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن افتاح مستشفى مؤقت خلال الأسبوع المقبل، شرق لندن بسعة 4000 سرير، بمساعدة الجيش البريطاني,
وقال وزير الصحة، إنه سيتم الاستعانة بطلبة السنة الأخيرة في كليات الطب والتمريض، لمواجهة انتشار وباء كورونا القاتل.
فيما أعلن مدير مصلحة السجون في بريطانيا، إصابة 13 سجينًا و12 حارسًا بفيروس كورونا و 4000 موظف يعزلون أنفسهم اختيارياز
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