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إيران تمدد الإفراج المؤقت عن السجناء لمدة أسبوعين بسبب كورونا

03:46 م الثلاثاء 24 مارس 2020
إيران تمدد الإفراج المؤقت عن السجناء لمدة أسبوعين بسبب كورونا

حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء تمديد فترة الإفراج المؤقت عن 85 ألف سجين بما لا يقل عن 16 يوما أخرى، في محاولة لمنع تفشي الفيروس في سجون البلاد.

وقال روحاني اليوم إن الفريق الحكومي المعني بمتابعة الأزمة قرر تمديد فترة العفو المؤقت عن السجناء من الثالث من أبريل إلى التاسع عشر من أبريل.

وأشار في الوقت نفسه إلى إمكانية تمديد العفو في حال لم تنته الأزمة.

وأعلنت إيران اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1934 والإصابات إلى 24811 حالة.

حسن روحاني إيران الإفراج المؤقت عن السجناء فيروس كورونا

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