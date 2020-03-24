إيران تمدد الإفراج المؤقت عن السجناء لمدة أسبوعين بسبب كورونا

طهران - (د ب أ):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء تمديد فترة الإفراج المؤقت عن 85 ألف سجين بما لا يقل عن 16 يوما أخرى، في محاولة لمنع تفشي الفيروس في سجون البلاد.

وقال روحاني اليوم إن الفريق الحكومي المعني بمتابعة الأزمة قرر تمديد فترة العفو المؤقت عن السجناء من الثالث من أبريل إلى التاسع عشر من أبريل.

وأشار في الوقت نفسه إلى إمكانية تمديد العفو في حال لم تنته الأزمة.

وأعلنت إيران اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1934 والإصابات إلى 24811 حالة.