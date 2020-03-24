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ليتوانيا تأمر بوضع القادمين من الخارج في الحجر الصحي الإجباري

03:42 م الثلاثاء 24 مارس 2020
ليتوانيا تأمر بوضع القادمين من الخارج في الحجر الصحي الإجباري

الحجر الصحي الإجباري

فيلنيوس - (د ب ا):

أصدرت ليتوانيا اليوم الثلاثاء أوامرها بوضع جميع القادمين من الخارج في الحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وجاء في التعليمات التي أصدرها وزير الصحة أوريليوس فيريجا أن العزل المنزلي لم يعد مسموحا به، والحجر الصحي في منشآه مخصصة لذلك أصبح إلزاميا حتى لو كانت نتيجة فحص أي من العائدين سلبية.

وتطبق ليتوانيا إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع الوباء، عقب تسجيل أكثر من 180 حالة إصابة بالفيروس.

الحجر الصحي الإجباري ليتوانيا فيلنيوس فيروس كورونا

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