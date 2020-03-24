أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 114 حالة

02:33 م الثلاثاء 24 مارس 2020
ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 114 حالة

فيروس كورونا

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 25 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الاجمالي إلى 114 حالة.

ومنذ تسجيل أولى الاصابات في الثاني من مارس الجاري بلغ عدد الاصابات الوافدة من الخارج 74 مقابل 39 محلية تسربت إليهم العدوى.

ولا تزال حصيلة الوفيات في حدود ثلاث، فيما يقيم في المستشفيات 11 مصابا بالفيروس ويخضع الباقون للحجر الصحي الذاتي في المنازل.

وأخضعت تونس حتى اليوم قرابة 16 ألف شخص للحجر الصحي الاحتياطي من بينهم أكثر من خمسة آلاف شخص أتموا فترة المراقبة الصحية.

وبدأت تونس حجرا صحيا عاما منذ أول أمس الأحد وحظر التجوال الليلي منذ نحو أسبوع، ويشارك الجيش مع قوات الأمن في تأمين دوريات في أنحاء البلاد من أجل تطبيق أكثر جدية للحجر الصحي.

فيروس كورونا تونس وزارة الصحة في تونس

الخبر التالى:

إسبانيا تسجل 514 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد حظر الحركة.. المترو يعلن مواعيد تشغيل جديدة