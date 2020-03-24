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فنزويلا تتسلم 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

08:06 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
فنزويلا تتسلم 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

كاراكاس- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، تسلمها 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمعروف بـ "كوفيد-19".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، في مؤتمر صحفي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية: "تسلمنا أول دفعة من روسيا الاتحادية، ما يتيح لفنزويلا إمكانيات أكثر للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، والحديث يدور عن 10 آلاف جهاز ومعدات في هذا الغرض".

وسجلت فنزويلا حتى الآن 84 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد إلى 13 دولة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100 ألف شخص.​

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