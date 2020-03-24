شهدت أول إصابة بكورونا.. الصين: رفع الإغلاق المفروض على "ووهان" 8 أبريل

بكين- (د ب أ):

تعتزم الصين رفع الإغلاق المفروض على مدينة ووهان بسبب فيروس كورونا، في الثامن من أبريل المقبل.

جاء ذلك حسب بيان لحكومة إقليم هوبي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الحكومة أنها ستسمح باستئناف حركة المواصلات في المدينة التي ظهرت فيها أول إصابة بالفيروس في ديسمبر الماضي.

ويأتي قرار تخفيف القيود بعد أن انعدم تسجيل إصابات جديدة في هوبي بداية من يوم 19 مارس، بعد أن كانت تلك المقاطعة تسجل أعدادًا كبيرة بشكل يومي.