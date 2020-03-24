"فات أوان العودة".. نيوزيلندا لرعاياها في الخارج: ابقوا في أماكنكم

ولنجتون- (د ب أ):

قالت الحكومة النيوزيلندية لرعاياها في الخارج، اليوم الثلاثاء، إنه فات الأوان للعودة إلى ديارهم وقد يضطرون إلى البقاء في أماكنهم، وسط توقف العديد من شركات الطيران بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال وزير الشؤون الخارجية، وينستون بيترز، في بيان اليوم الثلاثاء: "منذ 18 مارس، ونحن نحذر النيوزيلنديين في الخارج من أن نافذة العودة إلى البلاد تغلق، وبعد أسبوع أصبحت (النافذة) مغلقة بالكامل تقريبًا".

وأضاف بيترز أن نيوزيلندا تأثرت بمحاور مثل سنغافورة التي تمنع مرور الأجانب من خلال مطاراتها.

وذكرت وزارة الصحة يوم الثلاثاء إن هناك 155 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بارتفاع 40 حالة عن اليوم السابق.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن يوم الاثنين إن البلاد ستدخل فترة إغلاق كاملة لمدة شهر اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وستظل الخدمات الأساسية في البلاد، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والصيدليات، مفتوحة في حين سيتم إغلاق الحانات والمقاهي وغيرها من الأعمال غير الضرورية ، وكذلك المدارس.