تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج في كوريا الجنوبية من 47 إلى 67 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، مع زيادة حالات الإصابة الإجمالية بمقدار 76 حالة خلال اليوم الماضي.

وتوفي 9 أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد – 19"، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 120.

وسجلت كوريا الجنوبية يوم الاثنين أدنى زيادة منذ 25 فبراير، بـ 64 إصابة جديدة. ومع تسجيل 76 حالة إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، تجاوزت الحالات الإجمالية حاجز التسعة آلاف.

وأغلبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض أخرى، وفقا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

​