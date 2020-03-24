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تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

06:35 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

مراحل انتشار فيروس كورونا

سول- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج في كوريا الجنوبية من 47 إلى 67 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، مع زيادة حالات الإصابة الإجمالية بمقدار 76 حالة خلال اليوم الماضي.

وتوفي 9 أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد – 19"، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 120.

وسجلت كوريا الجنوبية يوم الاثنين أدنى زيادة منذ 25 فبراير، بـ 64 إصابة جديدة. ومع تسجيل 76 حالة إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، تجاوزت الحالات الإجمالية حاجز التسعة آلاف.

وأغلبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض أخرى، وفقا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فيروس كورونا سول كوريا الجنوبية

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