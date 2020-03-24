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حاكم كاليفورنيا يعلن تبرع إيلون ماسك بألف جهاز تنفس صناعي

04:40 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
حاكم كاليفورنيا يعلن تبرع إيلون ماسك بألف جهاز تنفس صناعي

رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك

واشنطن- (د ب أ):

أعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وشركة سبيس إكس، تبرع بألف جهاز تنفس صناعي لمسؤولين في لوس أنجليس وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال نيوسوم مساء الاثنين إن الأجهزة وصلت بالفعل إلى لوس أنجليس، ووصف ذلك بأنه "عمل بطولي"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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