ميانمار تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

يانجون - (د ب أ)

سجلت ميانمار، أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أحدث الدول الآسيوية التي يضربها هذا الوباء.

وأكدت وزارة الصحة والرياضة حالتي الإصابة بمرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليل الاثنين/الثلاثاء.

والمريضان كلاهما من مواطني ميانمار، وهما رجلان أحدهما 36 عاما والآخر 26 عاما، وكانا قد عادا من الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب الوزارة.