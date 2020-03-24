ميانمار تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا
يانجون - (د ب أ)
سجلت ميانمار، أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أحدث الدول الآسيوية التي يضربها هذا الوباء.
وأكدت وزارة الصحة والرياضة حالتي الإصابة بمرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليل الاثنين/الثلاثاء.
والمريضان كلاهما من مواطني ميانمار، وهما رجلان أحدهما 36 عاما والآخر 26 عاما، وكانا قد عادا من الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب الوزارة.
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