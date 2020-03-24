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ميانمار تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

12:34 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
ميانمار تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

مصاب فيروس كورونا

يانجون - (د ب أ)

سجلت ميانمار، أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أحدث الدول الآسيوية التي يضربها هذا الوباء.

وأكدت وزارة الصحة والرياضة حالتي الإصابة بمرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليل الاثنين/الثلاثاء.

والمريضان كلاهما من مواطني ميانمار، وهما رجلان أحدهما 36 عاما والآخر 26 عاما، وكانا قد عادا من الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب الوزارة.

فيروس كورونا ميانمار

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