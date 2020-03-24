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رئيس وزراء كندا يلوح بفرض إجراءات صارمة للسيطرة على كورونا

12:32 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
رئيس وزراء كندا يلوح بفرض إجراءات صارمة للسيطرة على كورونا

جاستن ترودو

أوتاوا – (أ ش أ):

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الإثنين، الكنديين لاتباع إرشادات الصحة العامة بشأن فيروس "كوفيد-19"، محذرا من أنه يمكن فرض تدابير إنفاذ صارمة إذا لم يتوقف الناس عن السلوك الذي يعرض الأرواح للخطر.

ومع ظهور صور لتجمعات في الشواطئ والحدائق والحفلات، قال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا إن الأفراد الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة "المثيرة للقلق الشديد" لا يعرضون أنفسهم للخطر فحسب، بل يعرضون أيضًا العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء.

وقال "لقد رأينا جميعا صورا على الإنترنت لأشخاص يبدو أنهم يعتقدون أنهم لا يمرضون. حسنا، أنتم لستم كذلك"، داعيا الجميع للبقاء في المنازل.

وقال ترودو إن الحكومة لم تستبعد أي خيارات تنفيذية، ومن المتوقع أن يتحدث مع رؤساء وزراء المقاطعات في وقت لاحق اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة.

وسجلت كندا حتى الآن أكثر من 1550 حالة مؤكدة و 20 حالة وفاة على الأقل.

وأعلنت كل مقاطعة وإقليم الآن إما حالة الطوارئ أو حالة طوارئ صحية عامة، ولكن حتى الآن لم تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى قانون الطوارئ، الذي سيمنحها سلطات خاصة لفرض الحجر الصحي والحد من الحركة.

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