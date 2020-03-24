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ترامب يوقع قرارًا لمنع التلاعب بالأسعار خلال أزمة كورونا

12:30 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
ترامب يوقع قرارًا لمنع التلاعب بالأسعار خلال أزمة كورونا

الرئيس دونالد ترامب

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمنع التلاعب بالأسعار خلال أزمة كورونا، وفقاً لما بثه موقع قناة "العربية".

كشفت إحصائية أجرتها جامعة جون هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 573 شخصًا.

وجاءت نيويورك في صدارة الولايات المتضررة من الفيروس بنسبة 25 بالمئة تقريبا من إجمالي عدد الوفيات، تليها ولاية واشنطن، التي كانت أكثر الولايات تأثرا بالفيروس في وقت سابق.

وحلت ولاية نيو جيرسي المتاخمة لنيويورك على الساحل الشرقي الأمريكي في المركز الثالث، بعد أن شهدت قفزة مفاجأة في عدد الوفيات.

وتوجد 41708 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يجعل في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم، بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس في بداية الأمر، ثم إيطاليا.

ومن المرجح أن يرتفع العدد الفعلي لحالات الإصابة بالمرض في الولايات ا لمتحدة مع زيادة الاختبارات للكشف عن الفيروس.

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