أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"أمل كاذب".. الصحة العالمية تحذر من استعمال أدوية لم تخضع للتجارب لعلاج كورونا

06:43 م الإثنين 23 مارس 2020
"أمل كاذب".. الصحة العالمية تحذر من استعمال أدوية لم تخضع للتجارب لعلاج كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

‏أكدت منظمة الصحة العالمية، أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد ينعش "الآمال الكاذبة".

وأكد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن "البقاء في المنزل إجراء دفاعي ولكن علينا الهجوم على كورونا".

وأشارت إلى أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حول العالم إلى أكثر من ٣٠٠ ألف حالة

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحة العالمية: العالم قادر على تغيير مسار وباء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 341722

    عدد المصابين

  • 98869

    عدد المتعافين

  • 14764

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان