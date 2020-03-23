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جوتيريز يدعو لوقف إطلاق النار على مستوى العالم وقمع كورونا

06:42 م الإثنين 23 مارس 2020
جوتيريز يدعو لوقف إطلاق النار على مستوى العالم وقمع كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز

وكالات:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، إلى وقف إطلاق نار فوري على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال جوتيريز في كلمة له، اليوم الاثنين، ونقلتها فضائية الحدث "‏‎نحتاج لتنسيق أكبر لقمع فيروس كورونا".

هذا، وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد ينعش "الآمال الكاذبة".

وأكد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن "البقاء في المنزل إجراء دفاعي ولكن علينا الهجوم على كورونا".

وأشارت إلى أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حول العالم إلى أكثر من ٣٠٠ ألف حالة.

أنطونيو جوتيريز وقف إطلاق النار فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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