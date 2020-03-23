نيويورك تسجل ١٧٥ وفاة بكورونا و٥ آلاف إصابة خلال ٢٤ ساعة
وكالات:
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية ، أندرو كومو، تسجيل الولاية 157 حالة وفاة على الأقل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى بمقدار 5،707 ليرتفع الإجمالي 20،875 حالة.
وقال كومو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات في الولاية إلى 20،875 حالة.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أعلن أمس، إصابة أكثر من ٣٠ ألف أمريكي بالفيروس، بعد فحص ما يزيد عن ٢٥٠ ألف شخص.
هذا، وقررت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية إطلاق سراح آلاف المساجين، في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في السجون، حيث بدأت السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، فى إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالوا يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنين والذين يعانون من أمراض. وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.
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