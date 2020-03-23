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نيوزلندا تعتزم فرض العزل الذاتي على جميع المواطنين بسبب كورونا

05:00 ص الإثنين 23 مارس 2020
نيوزلندا تعتزم فرض العزل الذاتي على جميع المواطنين بسبب كورونا

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن

ولنجتون - (د ب أ):
قالت رئيسة وزراء نيوزليندا جاسيندا أردرن اليوم الاثنين إن جميع مواطني البلاد في حاجة إلى الدخول في العزل الذاتي لحماية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.

واعلنت أردرن في مؤتمر صحفي أن الأمة تنتقل على الفور إلى مستوى التحذير الثالث وإلى المستوى الرابع خلال 48 ساعة، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

يشار إلى أن مستوى التحذير الرابع يعني أنه يجب إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية.

وستغلق المدارس في جميع انحاء البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وقالت أردرن إن نيوزيلندا لديها فرصة لكسر حلقة الفيروس مؤكدة أن هذه الخطوات مهمة لدرء خطر انهيار النظام الصحي وموت الآلاف.

جاسيندا أردرن نيوزليندا العزل الذاتي فيروس كورونا

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