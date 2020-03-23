أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

كوريا الجنوبية تبدأ عملية إجلاء مواطنيها العالقين في بيرو

04:30 ص الإثنين 23 مارس 2020
كوريا الجنوبية تبدأ عملية إجلاء مواطنيها العالقين في بيرو

كوريا الجنوبية تبدأ عملية إجلاء مواطنيها العالقين

سول - (د ب أ):
من المقرر أن يعود حوالي 200 كوري جنوبي عالقين في بيرو بسبب إغلاق حكومة بيرو الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى بلادهم يوم 26 مارس الجاري.

قالت السفارة الكورية الجنوبية لدى بيرو الأحد إنه تم تجهيز طائرة مؤقتة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "إيرومكسيكو" لإجلائهم من ليما عاصمة بيرو إلى إنتشون بكوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الطائرة ستتوجه من ليما عبر مدينة مكسيكو سيتي للتزود بالوقود ثم تواصل رحلتها إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت السفارة أنه لم يتقرر عدد الركاب النهائي غير أنها تتوقع أن يصل إلى حوالي 200 كوري .

وكانت حكومة بيرو قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة 15 يوما ابتداء من يوم 15 مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا، ومنعت دخول وخروج الأجانب إلى أراضيها منذ يوم 17 من نفس الشهر، مما يؤدي إلى إغلاق الحدود البرية والجوية والحجر الصحي الإلزامي أمام جميع شعب بيرو.

اجلاء المواطنين بيرو كوريا الجنوبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

كندا تعلن عدم ارسال رياضييها إلى أولمبياد طوكيو حال عدم تأجيلها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 335311

    عدد المصابين

  • 97588

    عدد المتعافين

  • 14611

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان