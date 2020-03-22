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وزير خارجية باكستان يطالب بشطب ديون الدول النامية لمواجهة كورونا

07:47 م الأحد 22 مارس 2020
وزير خارجية باكستان يطالب بشطب ديون الدول النامية لمواجهة كورونا

وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي

إسلام آباد - (أ ش أ):

طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بشطب الديون للدول النامية على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأحد، أن قريشي حذر من أن تفشي فيروس كورونا يمكن أن يدمر اقتصاديات الدول النامية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال محادثات هاتفية مع نظيره الألماني "هيكو ماس" اليوم، حيث أطلع قريشي نظيره الألماني على الخطوات التي أتخذتها الحكومة الباكستانية للقضاء على فيروس كورونا القاتل، وأكد على ضرورة مساعدة من قبل المجتمع الدولي في هذا الوقت العصيب.

من جانبه .. وافق وزير الخارجية الألماني على اقتراح وزير الخارجية الباكستاني حول شطب الديون للدول النامية على خلفية تفشي هذا الوباء على مستوى العالم.

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