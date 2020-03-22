مالطا تعتزم إغلاق الأنشطة غير الضرورية وحظر التجمعات العامة

فاليتا - (د ب أ)

ذكرت وزارة الصحة في مالطا، اليوم الأحد، أن البلاد بصدد إغلاق المحال غير الضرورية، وحظر كل أشكال التجمعات العامة، اعتبارًا من صباح يوم غد الاثنين، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستمر العمل كالمعتاد في المحال التي تقوم ببيع الأغذية أو الأدوية، والبنوك، ومكاتب البريد، وكذلك الخدمات الرئيسية الأخرى.

وقال وزير الصحة كريس فيرن إن أي شخص ينتهك القانون سيتم تغريمه 3 آلاف يورو للانتهاك الواحد.

وجاء الإعلان عن القيود الجديدة الأكثر صرامة، بعدما سجلت مالطا 17 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 90 حالة.

وكانت قد صدرت بالفعل أوامر بإغلاق المدارس والمطاعم والحانات من جانب الحكومة في الأسابيع الماضية.