نيويورك تستعد لـ"طوفان" من مرضى كورونا بشراء أجهزة تنفس صناعي

نيويورك - (د ب أ)

حذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم الخميس من أن المستشفيات ستتعرض لطوفان من المرضى المصابين بفيروس كورونا بشكل يفوق أي نظام صحي بدون وجود أسرة ومعدات طبية كافية.

وقال كومو لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إن "لدينا مشكلة كبيرة بشأن المعدات، والقفازات، ومعدات الوقاية ومرة أخرى، أجهزة التنفس الصناعي"، مضيفا أنه "في هذه الحرب، فإن أجهزة التنفس الصناعي هي ما كانت عليه الصواريخ في الحرب العالمية الثانية".

ولدى ولاية نيويورك ما يصل إلى 6 آلاف جهاز تنفس صناعي، لكنها تحتاج إلى 30 ألف جهاز آخر للتعامل مع ذروة التفشي، حسبما قال حاكم الولاية في مؤتمر صحفي.

وقال كومو إننا "حرفيا لدينا أناس في الصين يتسوقون لشراء أجهزة تنفس صناعي".

ونيويورك هي أكثر الولايات الأمريكية تضررا بالفيروس بوجود أكثر من 4 آلاف إصابة مؤكدة.

وزادت أرقام اليوم الخميس بمقدار الضعف تقريبا عن أرقام اليوم السابق، وهي حقيقة، عزاها كومو إلى زيادة القدرة في إجراء فحوصات، مشيرا إلى أن عدد الحالات سوف يستمر في "القفز بشكل فلكي".

وأمر حاكم الولاية بأن يعمل 75 بالمئة من القوة العاملة بالولاية من المنزل، موسعا بذلك النسبة بعدما كانت 50 بالمئة قبل يوم مضى.

كما أعلن عن تيسيرات مدتها 90 يوما على سداد الرهون العقارية لأصحاب المنازل المحرومين من دخل بسبب الإغلاق في خضم أزمة التفشي.

ويصر كومو على رفض فكرة إصدار أمر "بالبقاء في مكان آمن داخل المنزل" وهي فكرة روج لها عمدة مدينة نيويورك، مشددا أن ذلك سيؤدي إلى حالة هلع لا داعي لها.

كما قال حاكم ولاية نيويورك إنه تصرف "غير ذكي ومتهور" لآلاف الشباب خلال عطلة الربيع أن يستهينوا بإرشادات ترك مسافات بين الأشخاص، بعدما أظهرت صور ازدحام الشواطئ في فلوريدا.