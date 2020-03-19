مقتل شخصين على الأقل إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال حلب السورية

دمشق - (د ب أ)

هز مدينة أعزاز السورية في ريف حلب الشمالي انفجار كبير جراء انفجار سيارة مفخخة مساء اليوم الخميس .

وقال مصدر طبي في مدينة أعزاز "قتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة في حصيلة أولية، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب دوار الجمال وسط مدينة أعزاز ".

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن الانفجار كان عنيفا جدا، حيث دمر أغلب المبنى المكون من ثلاثة طوابق، إضافة إلى أضرار كبيرة بالسيارة والمحال التجارية في المدينة ".

وشهدت مدينة أعزاز التي تسيطر عليها فصائل المعارضة الموالية لتركيا انفجار سيارة مفخخة نهاية شهر يناير قتل خلالها شخص، وأصيب أكثر من 10 آخرين كما شهدت خلال العام الماضي عدة تفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى .