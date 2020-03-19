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ترودو: بدء تقييد السفر غير الضروري على الحدود الأمريكية مساء الجمعة

07:11 م الخميس 19 مارس 2020
ترودو: بدء تقييد السفر غير الضروري على الحدود الأمريكية مساء الجمعة

جستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه يتوقع أن تسري الإجراءات الجديدة المقيدة على السفر غير الضروري على الحدود مع الولايات المتحدة مساء اليوم الجمعة.

واتفق ترودو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على منع المسافرين من عبور الحدود لأغراض ترفيهية وسياحية مع استمرار محاولات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح ترودو للصحفيين اليوم الخميس أن الحكومة الفيدرالية ما زالت تعمل على وضع تفاصيل الاتفاقية.

وأصرت الدولتان على أن التجارة والإمدادات الرئيسية ستستمر في التدفق بين البلدين والأشخاص الذين يحتاجون إلى عبور الحدود للعمل الأساسي سيظلون قادرين على القيام بذلك.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير إن الطلاب الدوليين والعاملين في تأشيرات والعمال الأجانب المؤقتين سيكونون قادرين على دخول كندا، على أمل أنهم سيحترمون طلب الحكومة بالعزل الذاتية لمدة 14 يوما.

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