بريطانيا تدعو مواطنيها بالكويت لطلب المساعدة من بيت الزكاة.. والسفير يعلق

كتب – محمد الصباغ:

أثارت السفارة البريطانية في الكويت أزمة كبيرة، اليوم الخميس، بعد تغريدة طالبت فيها مواطنيها العالقين في الكويت بطلب المساعدة المالية من المؤسسات الخيرية مثل بيت الزكاة.

ونشرت السفارة البريطانية التغريدة على حسابها بموقع تويتر وجاء فيها "إذا كنت عالقا في الكويت ولا تمتلك المال الكافي، الرجاء طلب المساعدة من الأصدقاء أو العائلة أو المؤسسات الخيرية في الكويت مثل بيت الزكاة أو جيش الخلاص".

وجيش الخلاص مؤسسة تدعم المسيحيين في أرجاء العالم، على غرار المنظمات الخيرية الإسلامية.

ومع انتشار التعليقات المنتقدة للتغريدة والتي تتهم بريطانيا بعدم اعطاء الدعم المستحق لمواطنيها في الكويت، نشرت صحيفة الراي الكويتية خبر مفاده أن بيت الزكاة في الكويت لا يعلم شيئًا عن الأمر ولم تتواصل مع السفارة البريطانية في هذا الشأن.

وقال المصدر لـ"الراي" إن بيت الزكاة لا يستقبل أي حالة في الوقت الحالي لأن موظفيه في إجازة رسمية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن موظفي الإدارة المالية تطوعوا لصرف المساعدات الشهرية لشهر مارس لمستحقيها والمسجلين لديها سابقا.

وسرعان ما حذفت السفارة البريطانية التغريدة، وأوضح سفير المملكة لدى الكويت مايكل دافينبورت، أن ما جاء على حساب السفارة بتويتر ترجمة غير دقيقة لما ورد خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أن السفارة تعمل بكامل طاقتها وملتزمة بتقديم الدعم لمواطنيها في الكويت في هذا الوقت العصيب.

واعتذر أيضًا عن التغريدة التي نشرها حساب السفارة في وقت سابق، وكتب عبر حسابه الشخصي في تويتر "أعتذر عن إحدى التغريدات التي تمت صياغتها بشكل سيئ".

ودعا المواطنين البريطانيين إلى التواصل مع السفارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف، وأكد على أن الموظفين سيردون سريعا على المطالب.