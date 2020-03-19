قصة بريطاني خان زوجته في إيطاليا فعاد مصابا بكورونا

وكالات:

أصيب زوج بريطاني بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة إلى إيطاليا، ولكن حينما عاد إلى بلاده اضطر للكشف عن خيانته للسلطات بالمطار وأكد أنه كان في رحلة مع عشيقته، وأن زوجته التي باتت الآن في عزل اختياري بالمنزل لا تعلم شيئًا عن هذه الرحلة.

ذكرت صحيفة الصن البريطانية أن الرجل –لم تذكر اسمه- أخبر زوجته بأنه سيسافر في رحلة عمل داخل المملكة، وحينما علم بإصابته بكورونا المستجد، أبلغها أنه أصيب بالمرض خلال العمل، وأخفى تماما عنها فكرة أنه سافر إلى إيطاليا.

اعترف الرجل وهو في نهاية الثلاثينات، لسلطات الصحة البريطانية في شمالي انجلترا بسفره إلى إيطاليا التي تشهد ارتفاعا كبيرا ومتصاعدا في أعداد المصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الرجل أنه أقام علاقة مع امرأة ورفض الإفصاح عن هويتها، وأرادت السلطات معرفتها من أجل اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة وإدخالها في العزل الصحي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أن المريض ربما واقعته مضحكة لكنه يمر حاليا بظرف صعب وزوجته.

وتابع المصدر "ربما الإصابة قد تنتهي وتمر الأزمة بسلام، على عكس زواجه".

واختتم تقرير الصحيفة بأن الرجل بدا خلال الحديث مع السلطات الصحية، وأنه في حالة عصبية شديدة ولكن السبب الأكبر ليس صحته، ولكن خوفا من الكشف عن هوية عشيقته.

وتعد إيطاليا أكثر دول أوروبا من حيث حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 2158 حالة وفاة، وكان أكبر الوفيات سنا شخص عمره 95 عاما، والأصغر كانا شابين عمرهما 39 سنة.