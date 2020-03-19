أسوشييتد برس: إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"

وكالات:

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، منوهة بأن حالته الصحية "مستقرة".

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشدد القصر الملكي على أن الحالة الصحية للأمير "لا تثير القلق".