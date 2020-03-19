ألمانيا: أكثر من 2300 من جنودنا يتطوعون لمكافحة "كورونا"

برلين- (د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، الخميس، أن 2336 جنديا احتياطيا في الجيش الألماني سجلوا أسماءهم للاستعانة بهم في مكافحة أزمة فيروس كورونا في حال الضرورة.

وقالت الوزيرة التي تترأس حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن إجمالي عدد جنود الاحتياط في الجيش الألماني يبلغ 75 ألف فرد ونوهت إلى أن الوزارة يمكنها الوصول إليهم.

ويبلغ عدد الجنود النظاميين في الجيش الألماني أكثر من 180 ألف جندي.

وتضم رابطة الاحتياطيين التابعة للجيش الألماني 115 ألف عضو، منهم 28 ألف قيد الاستدعاء حيث يقومون بتدريبات منتظمة كجزء من الجيش.