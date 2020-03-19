تايوان تغلق أول مدرسة تحسبا لانتشار فيروس كورونا

تايبيه- (د ب أ):

أعلنت تايوان اليوم الخميس غلق أول مدرسة يوجد بها حالتا إصابة مؤكدتان بفيروس كورونا (كوفيد 19) في نفس الفصل، فيما تحاول الجزيرة مواجهة احتمال انتشار حالات جديدة.

سوف يتحول أكثر من 1600 طالب بالمدرسة للتعليم عبر الإنترنت من المنزل لمدة ثماني أيام بدءا من الجمعة، بحسب وزارة التعليم.

وجاء الإعلان بعدما سجل مركز قيادة الأوبئة الرئيسي ثماني حالات إصابة جديدة بما في ذلك سبعة أشخاص عائدين من الخارج وزميل لمريض بالفيروس من مدرسة ثانوية في شمال تايوان.

احتوت تايوان بشكل ناجح الفيروس خلال الشهور الأولى من التفشي .

وبدأت تايوان فحص الركاب القادمين من ووهان الصينية بؤرة انتشار الفيروس في أواخر كانون أول/ديسمبر، قبل فترة طويلة من تسجيل الجزيرة ذاتية الحكم عن أول حالة لها قادمة من الخارج في 21 يناير.

وحتى 12 مارس سجلت تايوان 49 حالة إصابة بكوفيد-19 فقط.

وتواجه الآن تايوان ثاني موجة إصابة بالفيروس.

ففي الأيام الماضية تضاعف عدد المصابين بسبب الحالات القادمة من الخارج وأغلبها لمواطنين تايوانيين.

وحتى اليوم الخميس سجلت تايوان 108 حالات إصابة بفيروس كورونا من بينها حالة وفاة. ومن بين هذا العدد تعافى 26 مريضا.

وفيما يتزايد عدد الحالات القادمة من الخارج، فرضت تايوان اليوم الخميس العزل المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوما لكل القادمين من الخارج، ما تسبب في طوابير طويلة لسيارات الأجرة .

جرى تنظيم المزيد من سيارات الأجرة لمساعدة المسافرين القادمين من الخارج البالغ عددهم 10 آلاف راكب اليوم الخميس، بحسب مركز قيادة الأوبئة الرئيسي . ومن المحظور استقلال الأشخاص المفروض عليهم الحجر المنزلي استخدام وسائل النقل العام ويواجه المخالفون غرامة تصل إلى مليون دولار تايواني (33421 دولارا أمريكيا).

ومن ناحية أخرى، ناشد الرئيس التايواني تساي إنج-وين المواطنين باتباع إرشادات الحكومة لاحتواء الفيروس وألا يخزنوا المؤن وألا ينشروا معلومات خاطئة.

وقال تساي في مؤتمر صحفي متلفز من المكتب الرئاسي: "بالتضامن يمكننا هزيمة الفيروس".