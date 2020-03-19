الجمعية الوطنية الفرنسية تستأنف جلساتها بعد إغلاقها للتعقيم

باريس- (د ب ا):

استأنف الجمعية الوطنية الفرنسية، التي أغلقت أبوابها من أجل عملية التعقيم بعد إصابة عدة نواب وعاملين بها بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، جلساتها اليوم بحضور عدد محدود من النواب.

وحضر نحو 21 نائبا من بين 577 نائبا بالجمعية، حيث جرى الاستماع لاستجوابات الحكومة في حضور أربعة وزراء فقط للرد.

وكانت الجمعية قد قررت أن ثلاث نواب على الأكثر سوف يحضرون بالنيابة عن الثمان كتل حزبية، حيث يخول لقادة الكتل التصويت بالنيابة عن أعضاء كتلهم. كما سوف يحضر عضو غير حزبي ليمثل الكتل غير المنتمية لأحزاب.

وأثنى رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيراند على العاملين بالنظام الصحي في البلاد وكل من يواصلون العمل لمواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب 9130 شخصا وأودى بحياة 264 منهم.

وقال رئيس الكتلة المحافظة داميان اباد خلال الجلسة إن نظام الرعاية الصحية في البلاد لا يمتلك ما يكفي من أقنعة الوجه وأسرة في الرعاية المركزة والأدوية.

وطالب بتقديم ملخص يومي بشأن الأمور اللوجستية والامدادات لكي يمثل استكمالا للملخص اليومي الذي تقدمه السلطات الصحية بشأن الفيروس.

ودافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن تعامل الحكومة مع الأزمة، مشيرا إلى أن إمدادات أقنعة الوجه ارتفعت بأكثر من 100 مليون قناع، على الرغم من بعض عمليات السرقة والتربح في السوق السوداء.