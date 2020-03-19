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سوريا: استمرار العقوبات الغربية على دول تعاني من "كورونا" انتهاك لحقوق الإنسان

12:42 م الخميس 19 مارس 2020
سوريا: استمرار العقوبات الغربية على دول تعاني من "كورونا" انتهاك لحقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي

وكالات:

دانت الخارجية السورية مواصلة واشنطن والاتحاد الأوروبي فرض "عقوبات غير مشروعة" على دول تعاني من تفشي كورونا المتحور (كوفيد-19) واعتبرته انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية".

وأضاف المصدر، "سوريا تحمل واشنطن وحلفاءها، الذين يفرضون العقوبات، المسؤولية عن كل ضحية إنسانية لوباء كورونا، عبر إعاقة جهود التصدي لهذا الفيروس".

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