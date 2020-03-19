إمبراطور وإمبراطورة اليابان يؤجلان زيارة بريطانيا بسبب كورونا

طوكيو- (د ب أ):

قررت اليابان تأجيل الزيارة المزمعة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا في الربيع، حسبما أعلنت طوكيو اليوم الخميس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي إن اليابان وبريطانيا سوف تعيدان ترتيب موعد للزيارة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قبل ناروهيتو - الذي اعتلى عرش الأقحوان في أول مايو - دعوة من الملكة إليزابيث للقيام بزيارة رسمية للمملكة المتحدة.

وتنازل أكيهيتو، والد ناروهيتو، في 30 أبريل عن العرش، في خطوة هي الأولى في اليابان منذ 202 عاما.

وفي يوم الأربعاء، ألغت الحكومة أيضا ولائم في البلاط الإمبراطوري كانت مقررة في في أبريل بمناسبة ارتقاء ولي العهد الأمير فوميهيتو إلى المرتبة الأولى في ترتيب ولاية العرش، حيث استمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في اليابان.