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بافاريا تهدد بفرض حظر تجول كامل إذا لم يقيد الناس حركتهم طوعا

11:25 ص الخميس 19 مارس 2020
بافاريا تهدد بفرض حظر تجول كامل إذا لم يقيد الناس حركتهم طوعا

رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر

ميونخ- (د ب أ):

هدد ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشكل صريح تماما بفرض حظر تجول في كافة أنحاء الولاية ما يلتزم العديد من الناس بتقييد حركتهم طوعا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الخميس في بيان للحكومة أمام البرلمان البافاري:" إذا لم يقيد الكثير من الناس حركتهم طوعها، فلن يبقى في النهاية سوى فرض حظر تجول على مستوى بافاريا كوسيلة وحيدة للرد على ذلك، ويجب أن يكون هذا الأمر واضحا لكل واحد".

ماركوس زودر ميونخ بافاريا

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