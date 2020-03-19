بعد اسكتلند وويلز.. انجلترا تقرر غلق المدارس اعتبارا من الجمعة

لندن- (بي بي سي):

قررت الحكومة البريطانية إغلاق المدارس في عموم إنجلترا اعتبارا من يوم الجمعة القادم كإجراء احترازي لمواجهة تفشي وباء كورونا المتحور.

وقد سبق ذلك قرار بإغلاق المدارس في ويلز واسكتلندا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتقد أن القرار من شأنه أن يساهم في تقليل حالات الإصابة وتعزيز السلامة العامة.

لكنه أشار إلى أن قرار إغلاق المدارس له تأثير أقل من تدابير أخرى، من أمثال الالتزام بنصيحة البقاء في المنزل وعزل نفسك لأسبوع حال ظهور أعراض المرض عليك، أو أسبوعين عند ظهور أعراض لدى أحد أفراد الأسرة.

وشدد جونسون على أن الجميع يجب أن يلتزموا بإجراءات ونصائح التباعد الاجتماعي حفاظا على أنفسهم وأحبائهم.

وقال "تجنبوا كل التجمعات غير الضرورية كالحانات والنوادي والمطاعم".

يذكر أن قرار تعليق الدراسة قد اعتمد في العديد من بلدان العالم، وفي طليعتها دول أوروبا التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.