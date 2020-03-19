ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 148 حالة

الكويت- (د ب أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند اليوم الخميس تسجیل ست حالات جدیدة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضیة لیرتفع اجمالي الاصابات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة .

وأشار السند، في مؤتمر صحفي الیوم ، إلى شفاء 18 حالة ، لافتا إلى أن 130 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیا.

وأضاف أن الحالات الست الجدیدة المسجلة هي أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم كویتیون وحالتان مخالطتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما لمواطن كویتي والثانیة لسیدة مقیمة من الجنسیة الفلبینیة.

وأشار إلى أن هناك خمس حالات في العنایة المركزة منها ثلاث حرجة واثنتان مستقرة في حین بلغ إجمالي عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 574 حالة بخروج حالة واحدة أمس.

وأعلنت الكويت في وقت سابق عن منح إجازة أسبوعين للقطاعين العام والخاص وإغلاق الحدائق والمولات وإيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الآذان فقط تفاديا لانتشار فيروس كورونا .

وأوقفت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي النقل الجماعي وذلك بناء على توصية السلطات الصحية وحتى اشعار آخر.