جزيرتا فيجي و كاليدونيا الجديدة تسجلان أول حالات إصابة بـ كورونا

كانبرا- (د ب ا):

أعلنت جزيرتا فيجي وكاليدونيا الجديدة، وهى منطقة فرنسية، تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19).

وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما " خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أكدت فيجي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا".

وأضاف" الحالة تعود لشخص انتقلت إليه العدوى بينما كان مسافرا، ومازال لا يوجد حالة إصابة محلية داخل فيجي".

كما أعلن باينيماراما عن تمديد القيود الحدودية المفروضة على دخول الأجانب، الذين كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ومن بينها بريطانيا، قبل 14 يوما من توجههم إلى فيجي.

وكانت فيجي قد حظرت دخول القادمين من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية لمدة 14 يوما. كما قال باينمياراما إن جميع القادمين من الخارج يجب أن يخضعوا للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

كما أكدت حكومة جزيرة و كاليدونيا الجديدة تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت إذاعة نيوزينلدا أنه ثبت إصابة شخصين وصلا أمس الأول الثلاثاء من سيدني، بفيروس كورونا.

وجرى نقل الزوجين لمستشفى نوميا، في حين تم نقل بقية الركاب الذين كانوا معهم على متن الطائرة لمنشآة رياضية تم تحويلها لمركز حجر صحي.

وقد أغلقت كاليدونيا الجديدة المدارس والأماكن العامة، كما تعتزم تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداء من الأسبوع المقبل.