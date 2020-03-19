القبض على مسؤول صيني سابق بارز بتهمة الفساد

بكين - أ ش أ:

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، اليوم الخميس، القبض على النائب السابق لحاكم مقاطعة خنان بوسط الصين شيوي قوانج، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالفساد.

وذكرت النيابة الشعبية العليا - في بيان اليوم - أنها قررت توقيف قوانج بعد انتهاء تحقيقات لجنة الرقابة الوطنية الصينية وإحالتها إليها، والتي أثبتت التحقيقات تلقيه رشاوي.

وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية أعلنتا الشهر الماضي عن طرد قوانج من الحزب وإقالته من منصبه العام، بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط للحزب والقوانين.