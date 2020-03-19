أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

القبض على مسؤول صيني سابق بارز بتهمة الفساد

08:41 ص الخميس 19 مارس 2020
القبض على مسؤول صيني سابق بارز بتهمة الفساد

أرشيفية

بكين - أ ش أ:

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، اليوم الخميس، القبض على النائب السابق لحاكم مقاطعة خنان بوسط الصين شيوي قوانج، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالفساد.

وذكرت النيابة الشعبية العليا - في بيان اليوم - أنها قررت توقيف قوانج بعد انتهاء تحقيقات لجنة الرقابة الوطنية الصينية وإحالتها إليها، والتي أثبتت التحقيقات تلقيه رشاوي.

وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية أعلنتا الشهر الماضي عن طرد قوانج من الحزب وإقالته من منصبه العام، بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط للحزب والقوانين.

هذا المحتوى من

Asha
الصين تهمة الفساد شيوي قوانج
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان