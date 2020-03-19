إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بفيروس كورونا

برازيليا - (د ب أ):

أعلن في البرازيل عن إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي ألكولومبري بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك أحدث سياسي في البلاد يصاب بالفيروس.

وقال ألكولومبري إنه أصيب بالفيروس بعد أن سبق وأجرى اختبارا للكشف عن الإصابة وثبت أنه سلبي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب البرازيلي على مشروع قانون يعترف بحالة الكارثة في البلاد، بسبب تفشي الفيروس، تمهيدا لطرحه على مجلس الشيوخ للتصويت.

ويسمح مشروع القانون للسلطة التنفيذية بإنفاق مبالغ إضافية عما تم إقراره في ميزانية 2020 .

وسجلت البرازيل حتى الآن 529 إصابة بالفيروس و4 وفيات.