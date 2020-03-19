أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

السلفادور تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

06:27 ص الخميس 19 مارس 2020
السلفادور تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة

هافانا - (د ب أ):

أكد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده، بعد أن كانت واحدة من ثلاث دول في أمريكا اللاتينية لم يتم تسجيل أي إصابات بها.

وقال أبو كيلة في بيان متلفز: "لقد تم نقل الشخص (المصاب) إلى مستشفى ميتابان كمريض محتمل بكورونا. لقد تم عزل المريض بالفعل. لقد اختلط بالكثير من الأشخاص ولا نستبعد إمكانية أن يكون نقل لهم العدوى".

وأشار إلى أن السلطات لا تعلم عدد الأشخاص الذين اختلط بهم هذا الشخص، لكنها تتحقق من الأمر.

فيروس كورونا السلفادور نجيب أبو كيلة الحجر الصحي

الخبر التالى:

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 7 وفيات بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان