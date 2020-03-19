حكومة شرق ليبيا تعلن حظر التجوال في البلديات الخاضعة لسيطرتها تحسبا لكورونا

القاهرة - (د ب أ):

قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة شرق ليبيا الرائد طارق الخراز إن الوزارة أعلنت مساء الأربعاء فرض حظر التجوال في البلديات الخاضعة لسيطرتها.

وتابع الخراز في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حظر التجوال سيكون جزئيا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة 6 صباحاً من كل يوم بدءا من اليوم الخميس، مضيفا أن هذه الإجراءات "احترازية لمنع التجمعات والاكتظاظ والوقاية من فيروس كورونا".

وكانت وزارة الداخلية في شرق ليبيا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المقاهي والصالات الرياضية وأماكن التنزه العامة.

وقال الدكتور أحمد الحاسي المكلف باللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا في مؤتمر صحفي الأربعاء في بنغازي إن "وضع المراكز الطبية في البلاد سيئ جدا ولا توجد الإمكانيات لمواجهة الوباء لو انتشر في البلاد".

وأعلن الحاسي عن إنشاء مركزين للعزل الصحي أحدهما مستشفى ميداني عسكري في مطار بنينا الدولي يشرف عليه ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر.

وكانت الحكومة الليبية في شرق ليبيا قد أعلنت عن 4 حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا في اليومين الماضيين وكشفت الفحوصات خلوهم من المرض بعد 4 أيام من وضعهم في الحجر الصحي.

وأغلق "الجيش الوطني الليبي" الحدود التي يسطر عليها مع تشاد والسودان ومصر ،كإجراء احترازي لمنع دخول أي مصابين للبلاد ، بحسب مكتب الإعلام للقيادة العامة الذي نشرة على صفحتة مساء الأربعاء.